نفى الجيش الأمريكي، اليوم (السبت)، الاتهامات الإيرانية باستهداف البنية التحتية المدنية خلال الغارات الأخيرة، مؤكداً أن عملياته ركزت على منشآت يستخدمها الحرس الثوري في تهديد الملاحة الإقليمية.



وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت بأن الضربات الأمريكية طالت منشآت للكهرباء وتحلية المياه وجسوراً وطرقاً في جنوب البلاد.



ويأتي هذا السجال بينما تدخل الحملة الجوية الأمريكية ليلتها السابعة على التوالي، مع تزايد الخلاف بين واشنطن وطهران حول طبيعة الأهداف التي تُضرب داخل الأراضي الإيرانية، وما إذا كانت تقتصر على منشآت عسكرية أم امتدت إلى مرافق حيوية تقدم خدمات مدنية.



وأفاد الجيش الأمريكي بأن التقارير التي تحدثت عن استهداف البنية التحتية المدنية «غير صحيحة»، مؤكداً أن الضربات استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في العمليات التي تستهدف حركة الملاحة في الخليج.



وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة ABC، أن إيران هي التي تعرض المدنيين للخطر من خلال استهداف البحارة والسفن التجارية في مضيق هرمز، مشدداً على أن العمليات الأمريكية تركز على تقويض القدرات العسكرية واللوجستية التي يستخدمها الحرس الثوري.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت أن غاراتها الأخيرة استهدفت مواقع للمراقبة، وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، ومستودعات أسلحة تحت الأرض، وقدرات بحرية، باستخدام طائرات مقاتلة ومسيّرات وسفن حربية.



في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الضربات الأمريكية تجاوزت الأهداف العسكرية، إذ أفادت وكالة «مهر» بأن عدة صواريخ أصابت منشآت الكهرباء ومضخات محطات تحلية المياه في رصيف قرية بونجي بمدينة جاسك في محافظة هرمزغان، ما تسبب في انقطاع المياه عن عدد من القرى الساحلية.



وأفادت وكالة «تسنيم» بأن الغارات ألحقت أضراراً بجسرين على الطريق الرابط بين بندر عباس ورودان، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق الرواية الإيرانية.



وتحولت مدينة جاسك إلى محور الخلاف بين الروايتين، فهي تضم مرافق بحرية ومنشآت لوجستية تقع بالقرب من مدخل مضيق هرمز، إلى جانب محطات لتحلية المياه تعتمد عليها التجمعات السكانية في المنطقة.



وتقول السلطات الإيرانية إن الضربات أصابت منشآت للكهرباء والتحلية وأوقعت ثلاثة قتلى وثمانية جرحى في محافظة هرمزغان، بينما تؤكد واشنطن أن جميع الأهداف التي هوجمت مرتبطة بالبنية العسكرية التي يستخدمها الحرس الثوري لدعم عملياته في الخليج.