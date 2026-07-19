أكدت المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) أنه عند إلغاء القبول في مرحلة القبول النهائي وتأكيد الاختيار للمتقدمين للقبول في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الجامعي القادم يفقد الطالب مقعده الدراسي، ولا يمكن له الدخول في مرحلة الفرص المتبقية. وأوضحت أنه في حال إلغاء القبول بعد التأكيد، يُلغى المقعد الحالي للطالب مع إمكانية الاستفادة من مقاعد مرحلة استمرارية الفرص المتبقية، علمًا أن الطالب لا يضمن وجود فرصة أفضل بها.



وأشارت المنصة إلى أن إلغاء القبول مستمر من موعد إعلان النتائج حتى يوم الثاني من شهر أغسطس القادم، فيما ينتهي تأكيد القبول في مرحلة إعلان النتائج وتأكيد الاختيار بنهاية يوم 21 يوليو الجاري.