أعلن السجل العقاري اليوم (الأحد)، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 1491 قطعة عقارية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وتبوك.

ويشمل التسجيل في منطقة الرياض عدداً من القطع العقارية بمحافظة عفيف، إضافة إلى الأحياء التالية بمحافظة رماح: (حي الرابية، وجزء من حي منطقة مفتوحة تابعة لبلدية الروضة، وجزء من حي منطقة مفتوحة تابعة لبلدية الشرق)، ويبدأ التسجيل في منطقة مكة المكرمة بمحافظة الطائف للأحياء التالية: (جزء من حي أم الرصف، وجزء من حي القراحين، وجزء من حي أم العراد)، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في منطقة تبوك بمحافظة أملج.

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري، أو تطبيق السجل العقاري، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، كما يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع، عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجَّل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساساً في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.

وتُحدَّد المناطق العقارية وفقاً لعدة معايير، وانطلاقاً من دور الهيئة العامة للعقار؛ فهي الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار.