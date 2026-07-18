كرّمت عائلة آل فرحان بمحافظة ظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، مدير التعليم السابق بالمحافظة، تقديرًا لمسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 28 عامًا في قطاع التعليم، حافلة بالعطاء والإنجاز والإخلاص.



وشهد الحفل حضور عدد من الأقارب والأصدقاء والتربويين، الذين أشادوا بما قدمه آل فرحان خلال مسيرته العملية، إذ تقلّد العديد من المناصب القيادية، وأسهم في تطوير العمل التعليمي، وترك أثرًا مهنيًا وإنسانيًا بارزًا في الجهات التي عمل بها.



وأكد المتحدثون أن هذا التكريم يأتي وفاءً وعرفانًا لما قدمه من جهود مخلصة في خدمة التعليم، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مسيرته القادمة.