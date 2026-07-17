شهدت سماء المملكة، مساء اليوم، اقتران هلال القمر المتزايد مع كوكب الزهرة في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، في ظاهرة فلكية أمكن مشاهدتها بالعين المجردة دون الحاجة إلى أجهزة رصد.

ويظهر هذا الاقتران نتيجة الحركة الظاهرية للقمر والكواكب في مداراتها، ويُعد من الظواهر الفلكية الدورية التي تتكرر في أوقات مختلفة من العام، ويتيح للمهتمين برصد السماء متابعته وتصويره، لا سيما خلال فترة الشفق.

ويمكن توثيق الظاهرة باستخدام كاميرات الهواتف الذكية أو الكاميرات الرقمية، فيما تسهم المناظير في إظهار تفاصيل الهلال بصورة أوضح، بما في ذلك ضياء الأرض على الجزء غير المضاء من القمر.