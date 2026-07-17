مشهد صادم في بث مباشر.. مراسلة تواصل تقريرها رغم صرصور على صدرها

تحولت تغطية صحفية اعتيادية لموجة الحر في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى لحظة استثنائية أثارت دهشة الملايين، بعدما واصلت مراسلة تلفزيونية بثها المباشر بثبات لافت، رغم تسلق صرصور طائر كبير جسدها أمام عدسات الكاميرا.

وخلال مداخلة مباشرة من منطقة شيرمان أوكس، كانت الصحفية الأمريكية راشيل مينيتوف، مراسلة محطة KTLA، تنقل للمشاهدين تفاصيل موجة الحر التي تضرب جنوب كاليفورنيا، عندما ظهر صرصور طائر وهو يتجول على ملابسها، قبل أن يصعد إلى صدرها ثم عنقها ويصل إلى الميكروفون الذي كانت تحمله.



ورغم إدراكها الكامل لوجود الحشرة، لم تقطع مينيتوف حديثها أو تبدِ أي علامات ارتباك، بل واصلت تقديم التقرير بهدوء واحترافية حتى انتهاء البث المباشر، في مشهد وصفه كثيرون بأنه يعكس قدراً كبيراً من التركيز ورباطة الجأش.

وأوضحت الصحفية لاحقاً أنها كانت تشعر بحركة الحشرة، لكنها فضلت عدم التفاعل معها حتى لا تفقد تركيزها أو تربك سير التقرير، مؤكدة أنها قررت إنهاء المداخلة أولاً ثم التعامل مع الموقف بعد خروجها من الهواء.

وبمجرد انتهاء البث، ظهرت مينيتوف وهي تهز ملابسها وتمسح ذراعيها وصدرها للتأكد من ابتعاد الصرصور، بينما انتشر مقطع الفيديو بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات، وسط إشادة واسعة من زملائها والجمهور الذين اعتبروا تصرفها مثالاً على الاحترافية في العمل الميداني.

وزادت المفارقة من طرافة الواقعة، إذ كانت المراسلة تتحدث في تقريرها عن تأثير موجة الحر، موضحة أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب أضواء التصوير القوية غالباً ما تجذب الحشرات الطائرة، قبل أن تتحول هذه المعلومة إلى مشهد حي أمام المشاهدين.

وتُعد التغطيات الميدانية المباشرة من أكثر المهام صعوبة بالنسبة للمراسلين التلفزيونيين، إذ تفرض عليهم التعامل مع ظروف غير متوقعة، مثل التقلبات الجوية، والأعطال الفنية، وتدخل المارة، وحتى الحيوانات والحشرات، مع الحفاظ على استمرارية البث والمهنية.

وتشهد ولايات الغرب الأمريكي، وعلى رأسها كاليفورنيا، خلال فصل الصيف موجات حر شديدة تؤدي إلى ارتفاع نشاط العديد من الحشرات، خصوصا في فترات المساء، حيث تسهم درجات الحرارة المرتفعة وأضواء الكاميرات في جذبها إلى مواقع التصوير الخارجي.

وغالباً ما تتحول مثل هذه المواقف العفوية إلى لقطات واسعة الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها في الوقت نفسه تُبرز قدرة المراسلين على التعامل مع الظروف الطارئة دون التأثير في جودة التغطية الإعلامية.