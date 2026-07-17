بدأت اليوم (الخميس) فترة «جمرة القيظ»، التي تُصنف أشدّ فترات فصل الصيف حرارة على مدار العام.

وتمتدّ هذه الفترة عدة أسابيع، تشهد خلالها معظم مناطق المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتلامس معدلاتها السنوية القصوى.

وأوضح عضو جمعية «آفاق» لعلوم الفلك برجس الفليح لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن اليوم (الخميس) يوافق البداية الفعلية لـ«جمرة القيظ»، متمثلة في أول أيام «الجوزاء الثانية» المعروفة بمنزلة «الهنعة»، وتستمر هذه المنزلة مدة 13 يومًا، وتُعد المنزلة الرابعة من منازل فصل الصيف.

وبيّن الفليح أن «جمرة القيظ» تبدأ عادة في منتصف شهر يوليو وتستمر حتى مطلع أغسطس؛ وتُعرف شعبيًا باسم «طباخ التمر»، نظرًا إلى الدور المحوري لدرجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة في تسريع نضج ثمار النخيل وتحولها إلى رطب.

وأشار إلى أن هذه الفترة تتسم بنشاط الرياح الساخنة وارتفاع درجات الحرارة بصورة لافتة، ترافقها زيادة ملموسة في معدلات الرطوبة بالمناطق الساحلية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الظهر وحتى العصر) والإكثار من شرب السوائل والمياه للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس.