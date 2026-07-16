علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الهلال أبلغت قائد الفريق سالم الدوسري بأن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي لا يضعه ضمن خياراته الأساسية للموسم الرياضي الجديد.

ووفقًا للمصادر، فقد أكدت الإدارة للاعب أن القرار النهائي بشأن مستقبله متروك له، سواء بالاستمرار مع الهلال وتقبّل الدور الذي حدده الجهاز الفني، أو دراسة العروض والانتقال إلى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن سالم الدوسري لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، إذ يواصل تقييم الخيارات المتاحة أمامه قبل حسم مستقبله خلال الأيام القادمة، في ظل المتغيرات الفنية التي يشهدها الفريق مع انطلاق حقبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.