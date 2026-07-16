قبل النهائي بساعات.. الأرجنتين تواجه عقوبات بسبب رسالة سياسية داخل الملعب

يواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أزمة غير مسبوقة قبل نهائي كأس العالم، بعدما أثار لاعبو منتخب التانجو جدلاً واسعاً برفع لافتة سياسية عقب الفوز على إنجلترا في نصف النهائي بنتيجة 2–1.

اللافتة التي حملت عبارة "جزر المالفيناس أرجنتينية" وضعت المنتخب في دائرة الاتهام، وقد تجرّ عليه عقوبات صارمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يفرض حظراً كاملاً على أي رسائل سياسية داخل الملاعب.

الواقعة بدأت فور صافرة النهاية، حين تسلّم اللاعبان كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو اللافتة من الجماهير، ورفعاها أمام عدسات العالم، في مشهد قد يكلّف المنتخب ثمناً باهظاً قبل المباراة النهائية.

(فيفا)؛ وفق لوائحه الانضباطية، يعتبر أي رسالة سياسية أو وطنية انتهاكاً صريحاً للقواعد الأساسية للسلوك الرياضي، ويعاقب على استخدام المباريات كمنصة للتعبير السياسي أو توجيه رسائل لا تنتمي إلى المجال الرياضي. كما تمنع قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ظهور أي شعارات سياسية على ملابس اللاعبين أو معداتهم أو حتى اللافتات داخل الملعب.

عقوبات محتملة تهدد النهائي



تشير التوقعات القانونية إلى أن العقوبة الأولية ستكون غرامة مالية على الاتحاد الأرجنتيني، مع فتح تحقيق عاجل. لكن الأخطر هو احتمال إيقاف اللاعبين المتورطين، إذ تنص اللائحة على إمكانية إيقاف اللاعب مباراة واحدة على الأقل، وقد تصل العقوبة في الحالات الأشد إلى عشر مباريات إذا اعتُبر الفعل اعتداءً على كرامة دولة أو مجموعة بسبب موقف سياسي.

هذا السيناريو يثير قلقاً كبيراً داخل المعسكر الأرجنتيني، خصوصاً أن الفريق يستعد لنهائي تاريخي، وأي غياب قد يربك حسابات المدرب ويؤثر في جاهزية المنتخب.

سوابق تزيد الضغط



الأرجنتين ليست غريبة عن مثل هذه الأزمات؛ ففي عام 2014 فرض (فيفا) غرامة قدرها 33 ألف دولار على الاتحاد الأرجنتيني؛ بسبب رفع اللافتة نفسها في مباراة ودية أمام سلوفينيا. كما شهدت الساحة الدولية حالات مشابهة:

2018: معاقبة لاعبين من صربيا بسبب احتفال سياسي بشعار "النسر المزدوج".

2024: إيقاف ثنائي منتخب إسبانيا، رودري وموراتا، مباراة واحدة بسبب هتاف "جبل طارق إسباني".

ومع اقتراب النهائي، يجد الاتحاد الأرجنتيني نفسه أمام سباق مع الزمن لتقديم دفوعه القانونية وتخفيف العقوبات المحتملة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى ما إذا كان نجوم التانجو سيخوضون المباراة المصيرية دون غيابات.