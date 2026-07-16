في زلزال فني واجتماعي جديد يضرب الأوساط الفنية والترفهية في تركيا، بدأت الشرطة التركية حملة ملاحقة وتوقيف جديدة واسعة النطاق استهدفت قائمة سوداء تضم 25 متهماً من كبار مشاهير الفن والموسيقى والإعلام ورجال الأعمال، بتهم ثقيلة تتعلق بحيازة وتسهيل ترويج وتناول المواد المخدرة والمنشطات.

وتأتي هذه الحملة الأمنية الصارمة استكمالاً لسلسلة من الضربات التي تشنها السلطات التركية منذ أكتوبر الماضي لتطهير مجتمع المشاهير من آفة الإدمان، حيث أوقفت الشرطة بالفعل 9 من الأسماء المدرجة في القائمة، فيما تتواصل عمليات البحث المكثفة لإلقاء القبض على بقية المطلوبين للعدالة.

نجوم الصف الأول في قبضة الأمن

طالت القائمة الجديدة أسماءً من العيار الثقيل صدمت الشارع التركي والمهتمين بالدراما والموسيقى التركية، وجاء أبرزهم:

سيلا غينتش أوغلو: المغنية التركية الشهيرة ذات الجماهيرية الواسعة.

إلياس يالتشينتاش: النجم والمطرب المعروف بأغانيه الرومانسية.

محمد فاتح أكسوي: المنتج التلفزيوني البارز.

عارضتا الأزياء إريم خزندار وعائشة نور بالجي، والمغنية أيبوكي ألبيري، إلى جانب كوكبة من الممثلين والوجوه الإعلامية مثل بوراك تشيليك وأونر فاروق إيشيك.

ويواجه هؤلاء المشاهير تهماً تبدأ من تعاطي المواد المخدرة، مروراً بتسهيل تعاطيها وتوفير ملاذات وأماكن آمنة لتناولها بعيداً عن أعين الشرطة.

وأكدت التقارير القانونية أن النجوم الموقوفين سيخضعون لإجراءات طبية مشددة تشمل سحب عينات من الدم وخصلات الشعر، لضمان دقة النتائج ومعرفة ما إذا كانوا قد تعاطوا المخدرات أخيرا. وسيتم إخلاء سبيلهم بشكل مؤقت بانتظار ظهور النتائج المخبرية، ما لم تطلب النيابة العامة استمرار توقيف بعضهم لأسباب جنائية.

وفي حال ثبوت التهمة وظهور نتائج إيجابية في العينات، يواجه هؤلاء النجوم:

عقوبة السجن الفعلي لفترة تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات.

عقوبات مغلظة وإضافية إذا ثبت تعاطي أو تسهيل المخدرات بالقرب من أماكن عامة أو مدارس أو منشآت رياضية أو دور العبادة.

وبموجب القانون التركي، يمتلك النائب العام صلاحية تمنح النجوم فرصة لإنقاذ مسيرتهم المهنية، حيث يمكن تأجيل رفع الدعوى القضائية ضد المشتبه به، شريطة التزامه التام بالمشاركة في برامج علاج وتأهيل معتمدة من الدولة للتعافي من الإدمان لمدة عام كامل. وفي حال اجتياز البرنامج بنجاح، يتم مسح السجل الجنائي للمتهم بالكامل لحماية مستقبله.

يذكر أن هذه الحملة تأتي بعد شهر واحد فقط من صدمة علمية كشفت عينات إيجابية لثمانية نجوم آخرين أدينوا بالتعاطي، من بينهم الممثل المعروف أونور تونا والمغني مابيل ماتيز، مما يشير إلى أن قطار المحاسبة في تركيا لن يتوقف قريباً عند محطة معينة.