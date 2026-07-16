في خطوة تاريخية غير معتادة وأثارت عاصفة من الجدل القانوني والسياسي في الولايات المتحدة، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن دار سك العملة قد بدأت بالفعل في إنتاج عملات معدنية جديدة من فئة «دولار واحد» تحمل صورة الرئيس دونالد ترمب على وجهها الأمامي، وذلك كجزء من الاحتفالات الضخمة بالذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.

التصميم الجديد الذي دخل خطوط الإنتاج في مدينة فيلادلفيا، يحمل على وجهه الأمامي صورة ترمب وإلى جانبها كلمة «الحرية» وشعار الولايات المتحدة الشهير «نثق بالله»، بالإضافة إلى التاريخين «1776-2026»، بينما يزين الوجه الخلفي للعملة النسر الأصلع المستوحى من الختم الرئاسي الأمريكي.

أين اختفت قبضة ترمب الشهيرة؟

العملة الجديدة التي يتم سكها حالياً هي نسخة معدلة من مسودة أولية كُشف عنها في أكتوبر الماضي وأثارت الكثير من الصخب، حيث كانت المسودة السابقة تُظهر ترمب رافعاً قبضته في الهواء ومرفقة بعبارة الحماس الشهيرة «قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا» (Fight, Fight, Fight)، في إشارة واضحة ومباشرة لنجاته من محاولة الاغتيال الشهيرة التي تعرض لها خلال حملته الانتخابية عام 2024. إلا أن التصميم النهائي تم تعديله ليكون أكثر رسمية وتجنباً للمزيد من الانقسام.

وعبر ترمب عن اعتزازه البالغ بهذا التكريم، قائلاً في مقابلة تلفزيونية مع قناة «فوكس بيزنس»: «أعطوني عملة معدنية. هذا أمر غير معتاد للغاية على حد فهمي، وأشعر بالفخر الشديد لإصدارها».

ثغرة قانونية ذكية

بمجرد الإعلان عن العملة، سارع منتقدون وقانونيون إلى إثارة تساؤلات جدية حول مدى قانونية التصميم. وتستند الاعتراضات إلى قانون أمريكي صارم صادر منذ عام 1866 (بعد الحرب الأهلية الأمريكية) يحظر تماماً وضع صور الأشخاص الذين لا يزالون على قيد الحياة على العملات الأمريكية.

ومع ذلك، تبين أن وزارة الخزانة استغلت ثغرات وتفسيرات قانونية دقيقة لتمرير العملة: