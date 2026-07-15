أطلقت طبيبة أورام هندية تحذيراً شديد اللهجة بشأن البطاطس المقلية التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة، معتبرةً أن تناولها بشكل متكرر قد يشكّل خطراً صحياً بالغاً، بل وذهبت إلى حدِّ القول إنها قد تكون «أخطر من التدخين» بسبب طريقة إعدادها، وليس بسبب البطاطس نفسها.

وقالت الدكتورة فارتيكا فيشفاني، وهي استشارية جراحة أورام في مدينة جوروجرام الهندية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على (إنستغرام): «إنها لم تسمح لطفلها بتناول البطاطس المقلية التجارية حتى الآن»، مؤكدة أن السبب يعود إلى المخاطر الصحية المرتبطة بزيت القلي المستخدم في مطاعم الوجبات السريعة.

إعادة استخدام الزيت تزيد المركبات السامة

وأوضحت الطبيبة أن المشكلة الأساسية لا تكمن في البطاطس، وإنما في إعادة استخدام زيت القلي مرات متكررة عند درجات حرارة مرتفعة، وهي ممارسة شائعة في العديد من مطاعم الوجبات السريعة.

وأضافت أن «هذه العملية تؤدي إلى زيادة تكوّن الدهون المتحولة ومركبات كيميائية ضارة»، مشيرة إلى أن الدراسات العلمية تربط هذه المركبات بارتفاع مستويات الإجهاد التأكسدي والالتهابات داخل الجسم، وهما عاملان يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

نسبة مرتفعة من الملح والسعرات الحرارية

ولفتت الدكتورة فيشفاني إلى أن البطاطس المقلية التجارية تحتوي أيضاً على كميات كبيرة من الملح، وهو ما قد يسهم، عند الإفراط في تناولها، في زيادة احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم مستقبلاً.

وأضافت أن هذا النوع من الطعام يتميز بكثافة عالية في السعرات الحرارية، لكنه يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية ولا يمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، ما يدفع الأطفال إلى تناول كميات أكبر، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

وأشارت إلى أن الهند تحتل المرتبة الثانية عالمياً في معدلات السمنة بين الأطفال، معتبرة أن الإقبال المتزايد على الوجبات السريعة، ومن بينها البطاطس المقلية، يعد أحد العوامل المساهمة في هذه المشكلة الصحية.

البطاطس المنزلية أقل خطورة

ورغم تحذيرها، أوضحت الطبيبة أن البطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام زيت طازج وبشكل غير متكرر تختلف عن تلك التي تقدمها المطاعم، مؤكدةً أنها لا تعارض تناولها من حين لآخر في المنزل، لكنها تنصح بتجنب تناول البطاطس المقلية التجارية بصورة منتظمة.