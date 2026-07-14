أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن جبل المعول أو ما يُعرف بـ«جبل الفأس» بالقرب من منشأة نطنز النووية يُعتبر هدفاً محتملاً للقوات الأمريكية، رغم عدم وضوح ما يحتويه الموقع بشكل كامل.



وقال ترمب للإذاعي المحافظ هيو هويت في وقت متأخر من مساء (الإثنين): «جبل المعول يعد هدفاً محتملاً لضربة كبيرة بالقرب من الباب الأمامي... سنقضي على جبل المعول. أبلغوا الإيرانيين أن يتأهبوا». وتوقع أن يتم تنفيذ الهجوم في وقت «قريب للغاية».



يقع المجمع في جبل كوه-إي كولانج، جنوبي موقع نطنز النووي بوسط إيران، والذي تعرض لهجوم بقاذفات قنابل أمريكية العام الماضي.



ولا توجد الكثير من المعلومات حول هذا الموقع، الذي بدأ تشييده عقب انفجار وحريق وقعا في يوليو 2020، وألحقا أضراراً جسيمة بقاعات تجميع أجهزة الطرد المركزي المتطورة فوق سطح الأرض في منشأة نطنز. وكانت طهران أعلنت آنذاك أن الحادثة نجمت عن عملية تخريب.



وأفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في وقت لاحق ببدء بناء منشأة بديلة تحت الأرض.



وقصف الجيش الأمريكي بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) منطقة نفطية في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران، قرب الحدود مع العراق، بحسب السلطات المحلية الإيرانية.



وطال القصف مدينة آبادان التي تضم أقدم مصفاة نفط في الشرق الأوسط، وكذلك مدينة ماهشهر الساحلية، وهي أيضاً منطقة للصناعات البتروكيماوية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن ولي الله حياتي نائب محافظ خوزستان.



وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع خمسة انفجارات قرب مضيق هرمز، في محيط مدينة بندر عباس الساحلية، وهي منطقة استُهدفت بضربات أمريكية في الأيام الأخيرة.



واستهدف الجيش الأمريكي مدينة بوشهر الساحلية حيث المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران، بحسب السلطات المحلية.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن نائب محافظ بوشهر إحسان جهانيان أن «أربعة مواقع في مدينة بوشهر تعرضت لقذائف أطلقها العدو عند الظهر (8:30 بتوقيت غرينيتش)».