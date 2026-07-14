أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكمين في قضيتين منفصلتين، قضت فيهما بسجن 10 متهمين لمدد تصل إلى 5 سنوات، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، إلى جانب مصادرة المضبوطات.

وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن تفاصيل القضيتين تعود إلى تلقي النيابة العامة بلاغين من الإدارة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، يفيدان بالقبض على المتهمين متلبسين في موقعي الواقعتين، إثر مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأضاف أن النيابة باشرت التحقيقات باستجواب المتهمين، مع كفالة حقوقهم وضماناتهم القانونية، كما استمعت إلى أقوال الشهود، واطلعت على التقارير الفنية، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، قبل أن تُحال القضيتان إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعويين على عدة جلسات، وانتهت إلى إصدار الحكمين.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخل بالأمن العام أو يهدد سلامة المجتمع بالمشاركة في أعمال العنف والتخريب، مشددة على أنها ستتصدى بحزم لكافة صور الفوضى، بما يكفل تطبيق القانون والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.