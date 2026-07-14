أدانَت رابطةُ العالمِ الإسلاميّ -باستنكارٍ شديدٍ- الهجومَ الإرهابيَّ بالصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الهجومِ الإرهابيِّ الجبان الذي انتهك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وجدّدَ فضيلتُه، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كافّة الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلّتِها، التأكيدَ على التضامنِ الكاملِ مع المملكة العربية السعودية، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلًا الله تعالى أن يحفظَها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كلِّ سوءٍ ومكروه.