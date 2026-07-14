أفصح استطلاع جديد عن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام منافسه الأبرز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت بفارق كبير، إذ أعلن 43% من الناخبين إنهم يفضلون آيزنكوت رئيساً للوزراء، مقابل 34% لرئيس الوزراء الحالي.



تقدم التحالف المناهض لليكود



وأظهر استطلاع القناة 12، الذي أُجري قبل انتخابات الكنيست المرتقبة في 27 أكتوبر القادم، أن الكتلتين المؤيدة والمعارضة لنتنياهو، لا تزالان على حالهما تقريباً منذ أشهر.



وسيحصل التحالف المناهض لنتنياهو على 59 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، وفق الاستطلاع، أي أقل من الأغلبية المطلوبة البالغ عددها 61 مقعداً، بينما سيحصل تحالف مؤيدي نتنياهو على 51 مقعداً. فيما تحصل الأحزاب العربية، التي لم تنضم في معظمها إلى الحكومات الائتلافية الإسرائيلية، على المقاعد العشرة المتبقية.



ويشير تقدم آيزنكوت على نتنياهو في الاستطلاع الأخير، إلى تراجع شعبية رئيس الوزراء، وأن آيزنكوت يُعزز موقعه زعيماً للمعسكر المناهض لنتنياهو، إذ أظهرت استطلاعات رأي أخرى حديثة، أن حزبه سيحصل على أكبر عدد من الأصوات لو أُجريت الانتخابات اليوم.



وحصل مرشح آخر يسعى لخلافة نتنياهو، وهو رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، على 35% من الأصوات في استطلاع رأي مباشر مع رئيس الوزراء، الذي حصل على 37%.



حزب يشار يحصد أكبر عدد



وأظهر استطلاع رأي الأحزاب، أن حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت سيحصد أكبر عدد من المقاعد، بواقع 23 مقعداً، يليه حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو بـ 22 مقعداً. أما حزب «بياحد» المعارض، المنتمي ليمين الوسط، بزعامة بينيت، فسيحصد 16 مقعداً.



وسيحصل كل من الحزب الديمقراطي اليساري، وحزب «إسرائيل بيتنا» المتشدد، وكلاهما معارض لنتنياهو، على 10 مقاعد، وفق الاستطلاع.



وسيحصل كل من حزب «شاس» الحريدي وحزب «يهودية التوراة الموحدة»، إضافة إلى حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، وجميعهم مؤيدون لنتنياهو، على 8 مقاعد، وفق الاستطلاع.



أما حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، الذي يمثل المعسكر المؤيد لنتنياهو، فسيحصل على 5 مقاعد. كما سيحصل كل من الحزبين العربيين، «حداش-تعال» و«رعام»، على 5 مقاعد.



4 معسكرات تتنافس خلال الانتخابات



ويخوض الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم، 4 معسكرات رئيسية تتمثل في «تحالف نتنياهو» ويضم أحزاب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو، و«الصهيونية الدينية» بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، و«عوتسما يهوديت» (قوة يهودية) بقيادة إيتمار بن جفير، و«شاس» الذي يقوده أرييه درعي، و«يهدوت هتوراة» الذي يمثل الأحزاب الحريدية الغربية، ويقوده مجلس من الحاخامات والقيادات الحزبية.



بينما يضم المعسكر المناهض لنتنياهو أحزاب «يشار» بقيادة جادي آيزنكوت، و«بياحد» بقيادة نفتالي بينيت، و«يسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا) بقيادة أفيغادور ليبرمان، و«الديمقراطيون» بقيادة يائير لبيد.



وتخوض الأحزاب العربية الانتخابات عبر 4 قوائم هي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، و«القائمة العربية للتغيير»، و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«القائمة العربية الموحدة»، وسط محاولات لتوحيدها، لكن تلك المحاولات لم تنجح حتى اللحظة.



ويتمثل المعسكر الانتخابي الرابع في إسرائيل، في تحالفات بين شخصيات وأحزاب يهودية تدعو إلى إجبار القوى السياسية المختلفة إلى الدخول في حكومة «وحدة وطنية شاملة» تستثني الأحزاب العربية.