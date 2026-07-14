قفز لاستعادة حقيبة فابتلعته بحيرة «أوزنغول»!

قضى سائح حتفه غرقاً في بحيرة «أوزنغول» بولاية طرابزون شمالي تركيا، إثر نزوله إلى المياه لمحاولة استعادة حقيبة عائلته التي سقطت في البحيرة أثناء تنزههم.

وفقاً لوسائل إعلام تركية، فقد بدأت الواقعة عندما سقطت الحقيبة في الماء، ما دفع شخصين للقفز في البحيرة في محاولة لانتشالها، وتمكن أحد الأتراك الموجودين في الموقع من إنقاذ أحدهما وإخراجه بأمان، في حين جرف التيار السائح الآخر -يُعتقد أنه سعودي- ليختفي عن الأنظار تماماً.

وعقب تلقي البلاغ، استنفرت السلطات التركية فرق الطوارئ والكوارث (آفاد)، والدرك، والإسعاف، إضافة إلى فرق الغوص المتخصصة التي باشرت عمليات بحث مكثفة أسفرت عن العثور على السائح مفارقاً الحياة داخل البحيرة، وتم انتشال جثمانه ونقله إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.