أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران لن تلتزم بمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة إذا لم تفِ واشنطن بالتزاماتها، ما يعكس اتساع الخلاف بين الجانبين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، اليوم (الإثنين)، بأن بلاده تعمل على التوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان لتنظيم حركة العبور والشحن في المضيق، لكنه زعم أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على مسقط تعرقل هذه الجهود.



وأضاف أن طهران ترى أن أي تفاهم بشأن أمن الملاحة يجب أن يقوم على التزامات متبادلة، مؤكداً أن استمرار الضغوط والعقوبات والهجمات العسكرية يجعل من الصعب الحفاظ على العمل بمذكرة التفاهم بصيغتها الحالية.



وتأتي تصريحات بقائي بعد محادثات جرت بين إيران وسلطنة عمان خلال الأيام الماضية، وركزت، بحسب الخارجية الإيرانية، على ترتيبات إدارة حركة السفن وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وشارك وفد قطري في جزء من تلك المحادثات.



وتزعم إيران أن إدارة المضيق يجب أن تتم بالتنسيق مع الدول المطلة عليه، فيما تؤكد الولايات المتحدة ودول غربية أن هرمز ممر دولي لا يجوز إخضاعه لرسوم أو قيود أحادية.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية أكّدت أن إيران لا تسيطر على المضيق، مشددة على استعداد القوات الأمريكية لضمان استمرار عبور السفن التجارية وحماية حرية الملاحة.



في المقابل، أعلنت طهران خلال الأيام الماضية وقف عبور بعض السفن واحتجاز أخرى قالت إنها خالفت المسارات المعتمدة، كما هددت بإبقاء المضيق مغلقاً حتى انتهاء ما وصفته بالتدخل الأمريكي في المنطقة.



ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل الخلاف حول إدارته أحد أبرز أسباب التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.



وتعكس التصريحات الإيرانية الجديدة تمسك طهران بربط أي تهدئة في المضيق بتفاهمات سياسية وأمنية أوسع، بينما تصر واشنطن على فصل حرية الملاحة عن الخلافات السياسية والعسكرية بين الطرفين.