اشتعلت أسواق الطاقة العالمية مجدداً على وقع طبول الحرب في الشرق الأوسط، إذ قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% فور تصاعد المواجهة العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لإمدادات الطاقة العالمية. هذا التوتر المتسارع جاء عقب هجمات إيرانية استهدفت سفناً تجارية، ردت عليها الولايات المتحدة بضربات جوية مكثفة هزت جنوب إيران.

وعكست أرقام البورصات العالمية حالة القلق الفوري من تعطل شحنات النفط؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.67 دولار (أي بنسبة 3.51%) لتصل إلى 78.68 دولار للبرميل، في حين لحق به خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صاعداً بمقدار 2.48 دولار (بنسبة 3.47%) ليستقر عند 73.89 دولار للبرميل.

ميدانياً، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيم هوكينز، أن قوات الحرس الثوري الإيراني فتحت النار على سفن تجارية تعبر المضيق، مشيراً في تصريحات نقلتها شبكة «سي إن إن» إلى أن الطائرات الأمريكية تدخلت بنجاح لإسقاط صاروخ كروز وطائرة مسيّرة هجومية إيرانية. وفي خطوة تصعيدية، أعلن «البنتاغون» شن موجة جديدة من الضربات داخل العمق الإيراني، وأوضحت القيادة المركزية عبر منصة «إكس» أن الهجمات بدأت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترمب بهدف تقويض قدرات طهران ومحاسبتها على استهداف الملاحة المدنية.

على الجانب الآخر، عاشت محافظات جنوب إيران ليلة ساخنة؛ إذ أفادت وسائل إعلام رسمية ومحلية بسماع دوي سلسلة انفجارات عنيفة هزت مناطق إستراتيجية مطلة على مضيق هرمز فجر الإثنين. وتركزت هذه الانفجارات التي تجاوزت 15 انفجاراً في غرب مدينة بندر عباس، إضافة إلى ضربات أخرى استهدفت محيط قرية طاهروئي بمدينة سيريك، ومدينة جاسك، وجزيرة قشم، وسط تعتيم رسمي من السلطات الإيرانية بشأن حجم الأضرار أو طبيعة المواقع المستهدفة.