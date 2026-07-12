بعد أكثر من عقد من العمل الدؤوب والبحث المستمر داخل المختبرات، نجح علماء صينيون في فك شفرة واحدة من أكبر معضلات البيئة، محولين النفايات الزراعية المهملة التي تشكل عبئاً على كوكبنا إلى «ذهب أسود» صديق للبيئة، يفتح آفاقاً جديدة للاستدامة والصناعة معاً.

هذه الطفرة العلمية قادها باحثون في معهد البيئة التابع لمركز «خفي» الوطني الشامل للعلوم، عبر تطوير تكنولوجيا مبتكرة تتيح إنتاجاً فعالاً وعالي القيمة للفحم الحيوي من المخلفات الزراعية، من خلال عملية تحفيز جافة تتم في خطوة واحدة وبسيطة. وأوضح قائد المشروع ونائب مدير المعهد، شينغ شيان جيون، أن هذه التقنية تعالج جذرياً العقبات التي طالما عابت الطرق التقليدية، مثل استهلاك الطاقة العالي، وانخفاض الجودة، والتلوث الناتج عن التصنيع.

ولا تتوقف كفاءة هذا الإنجاز عند الجانب البيئي فحسب، بل تمتد لقدرة إنتاجية هائلة؛ حيث يمكن لوحدة تفحيم واحدة تحت ضغط عالٍ إنتاج أكثر من 50 ألف طن من الفحم الحيوي سنوياً. وتطبيقا لهذا النجاح، يشهد مشروع طموح لإنتاج وقود طيران صديق للبيئة تقدماً متسارعاً في مدينة «بوتشو» بمقاطعة آنهوي، إلى جانب اعتماده في عدة مدن صينية محققاً عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

ولم يقف طموح الفريق عند هذا الحد، بل امتد لتطوير مواد وظيفية مستخلصة من هذا الفحم الحيوي الغني بالكربون لاستخدامها في قطاعات حيوية مثل تخزين الطاقة والتحفيز الكيميائي. ويُعرف الفحم الحيوي بأنه مادة تنتج عن تسخين الكتلة الحيوية بمعزل عن الأكسجين، وتكمن قيمته الكبرى في قدرته على ثورة القطاع الزراعي، عبر تحسين بنية التربة وتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية، مما يضمن زيادة وفيرة في إنتاجية المحاصيل وصحة الأرض.