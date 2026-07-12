أمل زائف بالشفاء التام روّجه مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، قاد طبيباً مصرياً إلى التحقيق العاجل أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، بعد ادعائه إمكانية التخلص النهائي من مرض السكري المزمن عبر زراعة الخلايا الجذعية في البنكرياس بواسطة المنظار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، يزعم فيه الطبيب نجاح مركزه الطبي بمحافظة القليوبية في إجراء هذه العملية لطفلة مصابة بالسكري، مؤكداً استغناءها التام عن حقن الإنسولين. هذا الادعاء دفع النقابة للتدخل السريع حمايةً للمرضى من الانسياق وراء علاجات غير معتمدة علمياً.

وفي هذا السياق، حذر عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد بحلس،، من خطورة استخدام الخلايا الجذعية في العلاج قبل اكتمال الأبحاث الطبية، مشيراً إلى أن هذه التقنية لا تزال في طور التجارب عالمياً ولم تعتمدها أي جهة صحية دولية أو محلية. وأوضح بحلس أن هذه الممارسات قد تشكل خطراً جسيماً على الحياة؛ نظراً للتحديات المعقدة التي تواجهها، ومن أبرزها احتمالية تحول هذه الخلايا إلى أورام سرطانية، أو مهاجمة الجهاز المناعي لها، فضلاً عن المخاطر المرتبطة باستخدام مثبطات المناعة.

وشددت النقابة على تعاملها الحازم مع مثل هذه الادعاءات، مؤكدة أن اعتماد أي بروتوكول علاجي يتطلب مراحل علمية ودراسات سريرية دقيقة قبل إتاحته للمرضى، منوهةً بأن المراكز البحثية العالمية لم تتوصل حتى الآن إلى علاج نهائي للسكري من هذا النوع.