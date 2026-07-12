نزهة عائلية بسيطة في شوارع إشبيلية تحولت فجأة إلى مغامرة فنية أشبه بالأفلام، بعدما قاد الفضول والأمانة مواطناً إسبانياً لاكتشاف لوحة فنية أصلية تُقدر بقيمة 150 ألف يورو كانت ملقاة على الرصيف كقطعة خردة مهملة.

فبينما كان الخمسيني أندريس هورتادو يقضي عطلته، لفت انتباهه إطار ذهبي أنيق للوحة تركها بعض الأطفال في الشارع، فقرر أخذها إلى فندقه إعجاباً بالإطار لا بمحتواها. وبدافع الفضول بعد عودته للمنزل، استعان بالذكاء الاصطناعي لتحليل اللوحة التي تُظهر قاربين على شاطئ، لتأتي المفاجأة الصادمة بأنها قد تعود للرسام الإسباني الشهير «خواكين سورولا». ولم يحسم الشك سوى دار مزادات متخصصة أكدت أصالة اللوحة وتوقيع الرسام عليها، ليتضح لاحقاً أن عائلة أخرى كانت قد نسيتها وسط زحام السفر وصخب ترتيب الحقائب في صندوق سيارتها، ليعثر عليها أطفال ويعيدوا طرحها في الشارع. وبمجرد أن لمح هورتادو ملصقات البحث التي وزعتها العائلة المكلومة، بادر فوراً بالتواصل مع السلطات لإعادة الأمانة الثمينة لأصحابها، مسدلاً الستار على رحلة لوحة تائهة بدأت بالإهمال وانتهت بتكريم أمانة عابرة للمدن.