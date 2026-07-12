في يومٍ دامٍ جديد على الطرقات الجزائرية، لم تتوقف عجلة حوادث المرور عن حصد الأرواح وفجع العائلات؛ إذ أسفر حادثا سير مروّعان بولايتي قالمة والجلفة عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، ليتواصل بذلك نزيف الأسفلت اليومي الذي بات يؤرق مختلف ولايات البلاد.

ففي ولاية قالمة شمال شرقي البلاد، تحول الطريق البلدي بمنطقة جبالة لخميسي إلى ساحة فاجعة، إثر انحراف شاحنة ذات مقطورة وانقلابها، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح حرجة للغاية. وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية أن فرق الإنقاذ تدخلت مدعومة بعربات إسعاف وشاحنة إطفاء لانتشال الضحايا ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

ولم تكد تمضي ساعات حتى فُجعت ولاية الجلفة بحادث مماثل على الطريق الوطني رقم 1 بمنطقة الزميلة، إثر انحراف سيارة سياحية وانقلابها. الحادث تسبب في وفاة ستيني جرى نقل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث، بينما نُقل آخر سبعيني إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بصدمة عصبية شديدة جراء الحادث.