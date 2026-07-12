كشف التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الذي تنشره تداول السعودية، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية بلغت 9569.49 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 9 يوليو 2026، بارتفاع قدره 1.39%، وبقيمة بلغت نحو 131.5 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.



ملكية المستثمرين



وأوضح التقرير أن قيمة ملكية المستثمر الأجنبي شكلت ما نسبته 4.65% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 9 يوليو 2026.



وفيما يخص تصنيف المستثمر حسب السلوك الاستثماري، ارتفعت ملكية المستثمرين المؤسسيين بنحو 131.5 مليار ريال لتصل إلى 9155.41 مليار ريال، فيما ارتفعت ملكية المستثمرين غير المؤسسيين بنحو 22.8 مليون ريال لتصل إلى 414.08 مليار ريال.