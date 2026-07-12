ندد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم (الأحد)، بالانتهاكات الإيرانية المستمرة لدول المنطقة، معرباً عن إدانته واستنكاره الشديد لاستمرار إيران في انتهاج سياسات وممارسات مزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.



وقال فهمي في بيان إن إيران تنتهك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، إضافة إلى مخالفة قواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة الدولية، مندداً بمواصلة طهران «الاعتداءات الآثمة» التي استهدفت الكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وسلطنة عُمان، والأردن.



وجدد الأمين العام للجامعة العربية رفضه القاطع لأية ممارسات تمس سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، وتشكل تهديداً لأمنها الوطني واستقرارها.



وأكّد فهمي أنه «لا يمكن قبول أية مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستنكرة»، مشدداً على أن «أمن الدول العربية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عربية يمثل انتهاكاً مرفوضاً يستوجب موقفاً عربياً موحداً وحازماً».



وأكد المتحدث باسم الجامعة تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول العربية في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمها لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وتأمين شعوبها، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون أمن الملاحة الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.