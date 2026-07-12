تعلق بغداد أهمية كبيرة على زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي التي تبدأ غداً (الإثنين)، إلى واشنطن، واجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومسؤولين في البيت الأبيض.



وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في مؤتمر صحفي، اليوم (الأحد)، أن زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة تمثل تجسيداً لتطوير العلاقات الخارجية المتوازنة التي تقوم على المصالح المشتركة.



وأشار إلى أن مذكرات التفاهم التي ستوقع بين العراق والولايات المتحدة ستتضمن مجالات النفط والغاز وإدخال الشركات الأمريكية المتخصصة التي ستوفر رفع مستوى الطاقة الإنتاجية وإيجاد منافذ تقلل من تأثيرات مضيق هرمز.



وقال العبودي إن زيارة الولايات المتحدة تأتي تجسيداً للمنهاج الوزاري للحكومة من أجل توطيد العلاقة مع واشنطن، لافتاً إلى أن المباحثات ستركز على ملفات مهمة أبرزها تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.



وأضاف أن الزيدي سيعقد لقاءً مهماً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هناك لقاءات مع مؤسسات وشركات اقتصادية ومالية لتفعيل أفق التعاون والحوار بما ينسجم مع مصالح العراق.



وكشف المتحدث باسم الحكومة أن العراق يستعد لإدخال شركات أمريكية متخصصة في مجال النفط والطاقة ما يعزز زيادة ورفع إنتاج النفط العراقي، مؤكداً أن الملف النفطي يحظى بالأولوية الخاصة في هذه الزيارة. وأعلن أن هناك استثمارات واتفاقات مهمة ستوقع خلال زيارة الزيدي إلى واشنطن، وستعلن من هناك، وأهمها في مجال النفط والطاقة.



ولفت إلى أن زيارة الزيدي إلى واشنطن تختلف عن الزيارات السابقة، وتركز على الاقتصاد وستكون هناك مذكرات تفاهم بين الصندوق العراقي والأمريكي للتنمية والطاقة.



وتوقع أن تنتقل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة من إدارة الأزمات إلى شراكة اقتصادية طويلة الأمد.



ولفت إلى أن صندوق التنمية سيكون على طاولة الاتفاق من خلال التنسيق المشترك، إذ إن العراق سيودع كميات محدودة من الصادرات النفطية مقابل الخدمات التي ستقدمها الشركات الأمريكية لإنعاش متطلبات التنمية في العراق.