أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عُمان، (الأحد)، نجاح عمليات إنقاذ 23 فرداً من طاقم سفينة تجارية تعرضت لحادثة قبالة سواحل محافظة مسندم.



وأفاد المركز بأنه تمت الاستجابة لنداء استغاثة من سفينة تجارية ترفع علم قبرص قبالة مسندم، موضحاً أن الفرق المختصة تواصل عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم، الذي ما زال مفقوداً، مؤكداً استمرار الجهود للوصول إليه واستكمال إجراءات الإنقاذ.



وذكرت هيئة بحرية أن السفينة التي استهدفت قبالة مسندم تعرضت لثقب واندلاع حريق في غرفة المحركات.



وأعلن مصدر أمني عُماني في وقت سابق تعرُّض مواقع في محافظة مسندم في سلطنة عُمان إلى استهداف بواسطة طائرات مسيّرة، وفقاً لوكالة أنباء عُمان دون تحديد مصدر الهجمات.



وتحظى مسندم بأهمية إستراتيجية بارزة إذ تطل على مضيق هرمز الذي يعد من أهم الممرات المائية الدولية بالنسبة لصادرات النفط والتجارة، إذ يمر عبره نحو 90% من صادرات دول الخليج من النفط إلى العالم الخارجي، كما أنه يعد البوابة الشرقية لحركة التجارة والملاحة من وإلى الدول المطلة على الخليج.



وتقع محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عمان وتطل على مضيق هرمز وهو بمثابة البوابة التي تربط بين الخليج وبين البحار المفتوحة في بحر عمان والمحيط الهندي، وتضم مسندم 4 ولايات وهي ولايات خصب ودبا وبخا ومدحا، ومركز المحافظة ولاية خصب.