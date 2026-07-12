أعلنت شركة نادي القادسية موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس المجلس بدر بن سليمان الرزيزاء من منصبه، بناءً على طلبه.



وقال بدر الرزيزاء: «كان العمل في شركة القادسية شرفًا لي. ومع مغادرتي لمنصبي، أودّ أن أعرب عن امتناني لأرامكو السعودية لدعمها المتواصل وإيمانها برؤيتنا، حيث كان لذلك تأثير فعّال في تطور العمل بالنادي. كما أتوجه بخالص الشكر إلى زملائي في مجلس الإدارة على تفانيهم، وكذلك إلى جميع لاعبينا وموظفينا الذين يعملون بكل جهدهم من أجل النادي لتحقيق النجاح».



وأضاف الرزيزاء: «والأهم من ذلك كله، أودّ أيضًا أن أشكر جماهير القادسية الذين يمثلون القلب النابض لهذا النادي. فقد كان شغفهم وولاؤهم ودعمهم المتواصل أكبر حافز لي».



وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للرزيزاء على ما بذله من جهود وإسهامات خلال فترة رئاسته، التي كان لها دور في دعم مسيرة النادي وتطوير أعماله، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة.



وأعلن المجلس تعيين رامي بن خالد التركي رئيسًا مكلفًا لمجلس الإدارة، اعتبارًا من تاريخه، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة المرحلة القادمة، ومواصلة مسيرة التطوير وتحقيق أهدافه الإستراتيجية.



وقال التركي: «يسعدني أن أحظى بالثقة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة المكلّف في هذه المرحلة من مسيرة النادي التي نعمل فيها من أجل تحقيق أهدافنا الإستراتيجية في جميع المجالات. وفريقنا ملتزم تمامًا، سواء داخل الملعب أو خارجه، بتحقيق الإنجازات الرياضية، ورعاية المواهب المميزة، فنحن لا نركّز على كرة القدم فقط، وإنما على جميع الأنشطة التي نعمل على أن تتوفر لها رعاية وتطوير ومن بينها الرياضات النسائية والأنشطة المجتمعية. كما أننا ملتزمون بتعميق علاقاتنا مع مختلف شرائح المجتمع، والارتقاء بتجارب جميع مشجعي النادي».