أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم (الأحد)، إقالة بابي ثياو من تدريب المنتخب الأول، بعد الوداع المبكر لبطولة كأس العالم 2026 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

بيان الاتحاد السنغالي



وقال الاتحاد السنغالي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه عقب اجتماع اللجنة التنفيذية أمس تقرر البدء في إجراءات إنهاء مهام المدرب بابي ثياو، وكذلك جميع أعضاء طاقمه الفني.

وأضاف البيان: «يأتي هذا القرار عقب خروج المنتخب السنغالي من دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، وبعد تقييم دقيق للنتائج الرياضية، رأت اللجنة التنفيذية ضرورة البدء بهذا الإجراء لما فيه مصلحة كرة القدم السنغالية».

وداع مؤلم للمونديال



وودع منتخب السنغال المونديال من دور الـ32 بسيناريو دراماتيكي، إذ أهدر تقدمه 2-0 أمام بلجيكا قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، ليتعادل المنتخب البلجيكي، قبل أن يخطف الفوز في الوقت الإضافي.

أبرز المرشحين لخلافة ثياو



وبحسب صحيفة «ليكيب»، فإن الفرنسي باتريك فييرا، الفائز بكأس العالم، من بين المرشحين الأوفر حظاً لتولي تدريب «أسود التيرانغا».