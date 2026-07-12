أكد لـ«عكاظ» مصدر مطلع على الأوضاع في نادي الهلال أن قائد الفريق الكروي الأول سالم الدوسري مستمر مع الزعيم حتى نهاية عقده صيف 2027، ويسعى لمواصلة تحقيق البطولات مع النادي محلياً وقارياً في الموسم الجديد.



وأوضح المصدر أن الدوسري حالياً يتمتع بإجازته عقب مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.



وكان نادي الهلال أعلى أن الدوسري سيخضع يوم الإثنين 20 يوليو الجاري لفحص لدى الطبيب المختص الدكتور ليمباينن لمتابعة حالة إصابته في وتر الركبة، على أن يتحدد قرار حاجته إلى إجراء تدخل جراحي بعد نتائج الفحص، وسيراوح البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب بين 6 إلى 8 أسابيع.



يذكر أن سالم الدوسري جدد عقده في مايو 2025 ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف عام 2027.



