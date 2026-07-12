تنتهي (السبت) القادم الفترة التي حددتها المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» للمفاضلة اللحظية وظهور مؤشرات فرص القبول المحتملة بناءً على الرغبات لمقاعد القبول لخريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني.

وأشارت المنصة إلى أنه إذا ظهر اللون الأخضر على إحدى الرغبات، فذلك يعني وجود احتمالية قبول مرتفعة، وإذا ظهر اللون الأحمر على إحدى الرغبات، فذلك يعني وجود احتمالية قبول منخفضة.



وبينت المنصة أن الفترة من 19 يوليو وحتى 21 يوليو ستكون مخصصة لإعلان نتائج القبول وتأكيد اختبار الرغبات رسمياً، وأن 16 يوليو هو آخر موعد لإجراء المقابلات الشخصية واختبارات القبول للتخصصات التي تتطلب ذلك.



وطلبت «قبول» من المتقدمين ترتيب التخصصات التي يطمحون إليها أولاً، ثم يضعون بعدها الرغبة التي يظهر عليها (رمز الكأس)، لتعزز فرص القبول في التخصصات التي تتوافق مع طموحاتهم و«لكل طالب مقعد واحد يكون في الرغبة التي تظهر عليها رمز الكأس».