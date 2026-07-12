لم يعد حضور بطولة ويمبلدون يقتصر على متابعة منافسات التنس، بل أصبح أحد أبرز الأحداث التي تستقطب عشاق الموضة حول العالم. ففي كل عام، تتحول مدرجات البطولة، وتحديداً المقصورة الملكية، إلى منصة تستعرض فيها النجمات والشخصيات الملكية أحدث صيحات الأزياء الصيفية الراقية، وسط التزام بالطابع الكلاسيكي الذي تشتهر به البطولة.

وتصدرت Catherine, Princess of Wales المشهد هذا العام بإطلالة أنيقة اختارت فيها فستاناً باللون الأحمر الفراولي من تصميم رولان موريه، تميز بقصة البيبلوم التي أعادت إحياء واحدة من أبرز الصيحات الكلاسيكية، مع تنسيق بسيط للإكسسوارات منح الإطلالة لمسة ملكية راقية. وحظيت إطلالتها بإشادة واسعة، لتصبح من أكثر الإطلالات تداولاً خلال البطولة.

كما لفتت Priyanka Chopra Jonas الأنظار بإطلالة صيفية باللون الأبيض جسدت الأناقة الهادئة، فيما اختارت Lara Dutta أسلوباً كلاسيكياً يعكس روح ويمبلدون التقليدية، لتؤكد النجمتان أن البساطة المدروسة ما زالت تتصدر مشهد الموضة هذا الصيف.

وتكشف إطلالات ويمبلدون 2026 عدداً من أبرز الاتجاهات التي يُتوقع استمرارها خلال الموسم، أبرزها الألوان البيضاء والباستيل، والفساتين ذات القصات الأنثوية، والبدلات الصيفية الأنيقة، إلى جانب القبعات المصنوعة من القش والإكسسوارات الهادئة التي تتماشى مع أجواء البطولة البريطانية العريقة.