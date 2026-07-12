اللمسات العربية تتألق في أسبوع باريس للهوت كوتور

فرض المصممون العرب حضورهم بقوة خلال أسبوع باريس للهوت كوتور لخريف وشتاء 2026، بعد تقديمهم مجموعات لفتت أنظار النقاد وعشاق الموضة، مؤكدين مكانة الإبداع العربي على واحدة من أهم منصات الأزياء العالمية.

وأكّد المصمم رامي العلي حضوره البارز، حيث استلهم مجموعته من التراث العربي، مقدماً تصاميم تجمع بين الحرفية الراقية والخطوط الانسيابية، مع تطريزات دقيقة وأقمشة فاخرة عكست هوية شرقية بروح عصرية.

وقد حظيت المجموعة بإشادة واسعة لما قدمته من توازن بين الأصالة والحداثة.



وواصل المصمم محمد آشي تأكيد حضوره العالمي من خلال مجموعة اتسمت بالقصات النحتية والتفاصيل الدرامية، حيث اعتمد على أحجام هندسية وأقمشة منحوتة منحت الإطلالات طابعاً فنياً أقرب إلى الأعمال الفنية منه إلى الأزياء التقليدية.



وقدم المصمم جورج حبيقة مجموعة احتفت بالأنوثة والرقي، مع فساتين غنية بالتطريز والكريستال والألوان الهادئة، في عرض عكس براعة الدار في تنفيذ تصاميم الهوت كوتور التي تجمع بين الفخامة والحرفية العالية.