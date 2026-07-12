هاجم حسام حسن فتجرع نفس الكأس.. ياكين يشكو التحكيم

زعم مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين تعرُّض منتخب بلاده لظلم تحكيمي أمام الأرجنتين في المباراة التي أُقيمت، اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

طرد إمبولو يقلب مجريات اللقاء

وفاز منتخب الأرجنتين على سويسرا بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت نقطة تحول حاسمة بطرد لاعب سويسرا بريل إمبولو في الدقيقة 72، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثاني بداعي التحايل والسقوط للحصول على مخالفة، وعقب مراجعة مطولة لتقنية الفيديو، تراجع الحكم عن قراره الأول باحتساب إنذار للاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه إمبولو.

انتقاد سابق لتصريحات حسام حسن

وكان ياكين قد انتقد مدرب منتخب مصر حسام حسن على خلفية تصريحاته التي تحدث فيها عن استفادة الأرجنتين من قرارات تحكيمية، عقب الجدل الذي شهدته مواجهة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم، مؤكداً أن المباريات تُحسم داخل المستطيل الأخضر، وليس عبر التصريحات الإعلامية.

قرار لا يُصدق.. ياكين يهاجم التحكيم

وصرّح ياكين في تصريحات صحفية عقب المباراة: «كنا مسيطرين تماماً على مجريات المباراة، لكننا عوقبنا بسبب قانون أجده غير مفهوم على الإطلاق، بالطبع، يؤلمنا كثيراً أن نُقصى بهذه الطريقة، لم نكن نستحق ذلك اليوم». وأضاف: «كان ذلك القرار ببساطة لا يُصدق، أختلف مع الحكم تماماً، كان هناك احتكاك واضح، ولا أفهم كيف توصل الحكم وتقنية الفيديو المساعد إلى هذا الاستنتاج». وختم: «لا أقول إنهم يُحابون الأرجنتين، لقد خضنا مباراة عادلة ومفتوحة، ولعب كلا الفريقين كرة القدم، لم تكن كرة القدم هي الفائزة اليوم، لقد عوقبنا بسبب خطأ، وكانت تلك لحظة حاسمة حددت نتيجة المباراة، يمكننا أن نعترض الآن، ولكن عليّ أن أهنئ الأرجنتين».