يضع الفنان المصري عمرو دياب اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد، الذي يدخل مراحله النهائية استعداداً لطرحه خلال الفترة القادمة، بعد أشهر من التحضير والتسجيل وسط ترقب كبير من جمهوره.

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى من بينهم تامر حسين، وعزيز الشافعي، وأيمن بهجت قمر، إلى جانب عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من مصر والوطن العربي.

صورة تشعل حماس الجمهور

وزاد الموزع الموسيقي عادل حقي من حماس الجمهور بعدما نشر صورة تجمعه بعمرو دياب داخل أحد الاستوديوهات في أول ظهور من كواليس الألبوم الجديد، إذ ظهر بإطلالة مختلفة وجديدة يتوقع أن يفاجئ بها جمهوره بالتزامن مع طرح الألبوم.





توليفة صيفية

ويحرص عمرو دياب في ألبومه الجديد على تقديم توليفة غنائية متنوعة تجمع بين التجديد والحفاظ على هويته الفنية، من خلال أغانٍ تناسب أجواء الصيف وتواكب أحدث الاتجاهات الموسيقية، بما يلبي تطلعات جمهوره في مصر والوطن العربي.

حفلات جديدة

وعلى الصعيد الآخر، يستعد عمرو دياب لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية خلال موسم صيف 2026، إذ يلتقي جمهوره في عدد من المدن داخل مصر وخارجها ضمن جولة فنية تتزامن مع طرح ألبومه الجديد.