أثارت الفنانة السورية أصالة نصري تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها بصراحة عن اهتمامها بمظهرها، مؤكدة عدم ترددها في اتخاذ أي خطوة تساعدها على الحفاظ على شبابها ورشاقتها، إلى جانب حرصها على ممارسة الرياضة.

عمليات تجميل

وفاجأت أصالة جمهورها خلال حفلها الغنائي في الأردن، بالكشف عن خضوعها لعدد كبير من عمليات وإجراءات التجميل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبتها في الظهور بأفضل صورة، مؤكدة بأن اهتمامها بمظهرها لا يرتبط فقط بإرضاء الجمهور، بل ينبع أيضاً من شعورها بالرضا عن نفسها، قائلة: «عملت تريليون عملية، وعندي إصرار وعزيمة، وبدي ألعب رياضة وبدي أصغر، ما في شيء ما عملته لأضل حلوة ليكم وليا، أنا هيك بدي ضل».

شائعات وانفصال

ونفت أصالة الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية حول انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعدما ظهرا معاً خلال حفلها الغنائي في الأردن، في أول ظهور يجمعهما منذ تداول تلك الأنباء.

وخطف الثنائي الأنظار خلال الحفل، إذ رافق فائق حسن زوجته حتى صعودها إلى المسرح، قبل أن تعبر أصالة عن امتنانها له بتقبيل يده أمام الجمهور في مشهد عفوي لاقى تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.