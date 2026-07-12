تعرضت الفنانة المصرية أمل رزق للسرقة ثلاث مرات متتالية خلال فترة وجيزة لم تتجاوز العشرة أيام وذلك أثناء قضائها عطلة عائلية خارج مصر.

سرقة أموال وبطاقات

وأكدت رزق في مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي في «فيسبوك»، فقدانها كافة أموالها النقدية، ومتعلقاتها الشخصية، إضافة إلى بطاقاتها البنكية، مشيرة إلى تحرير ثلاثة محاضر رسمية في قسم الشرطة القريب من محل إقامتها، معربة عن أملها باستعادة مسروقاتها في أقرب وقت.

وتضاعفت أزمة رزق جراء عدم تمكنها من إيقاف بطاقاتها الائتمانية حتى الآن، مما يشكل خطراً كبيراً يهدد بسحب ممتلكاتها وأرصدتها البنكية من قِبل السارقين في أي لحظة.

أمل رزق

وأمل رزق من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبدأت مسيرتها الفنية بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

وشهدت فترة التسعينيات انطلاقتها القوية من خلال الدراما التلفزيونية في أعمال خالدة مثل «العائلة» و«ليالي الحلمية»، لتتوالى بعد ذلك نجاحاتها بين السينما والتلفزيون، والتي كان من أبرزها مسلسلا «آدم» و«كلام على ورق»، وفيلما «فبراير الأسود» و«أهواك».