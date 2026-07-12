بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته بشأن الفنان ياسر جلال، سارع المنتج أحمد السبكي، إلى احتواء الأزمة، مقدّماً اعتذاراً علنياً ومؤكداً أن حديثه السابق أُسيء فهمه ولم يكن يقصد به الإساءة.وقال السبكي: «كله إلا ياسر، ده ابني وحبيبي وأنا اللي مربيه، ومن أحسن الناس اللي اتعاملت معاهم في المجال، وتصريحاتي عنه كانت هزار في هزار، وبعتذر لو كلامي اتفهم غلط».

وجاء اعتذار السبكي بعد تصريحاته السابقة التي اعترض فيها على المطالبة بتفعيل «حق الأداء العلني»، مؤكداً حينها أن مثل هذا الملف لا يُحسم بقرار فردي، وأن من يطالب به يجب أن يتشاور مع المنتجين وجميع أطراف الصناعة، وهو ما فُسّر على أنه هجوم مباشر على ياسر جلال.

وشدّد السبكي، على أن علاقته بياسر تمتد لسنوات طويلة، وتقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، نافياً وجود أي خلاف شخصي بينهما، ومؤكداً أن ما أثير لا يعكس حقيقة العلاقة التي تجمعهما.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الوسط الفني نقاشاً حول تفعيل «حق الأداء العلني» للفنانين، في ظل تباين وجهات النظر بين عدد من الفنانين والمنتجين بشأن آليات تطبيقه وانعكاساته على صناعة الدراما والسينما.