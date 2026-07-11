أيدت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية حكم حبس مغني الراب المصري مروان بابلو لمدة عام مع الشغل، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية ونشر محتوى تضمن عبارات وألفاظًا اعتبرتها المحكمة خادشة للحياء العام، وذلك برفض الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحقه.

وجاء قرار المحكمة ليؤكد الحكم الصادر في وقت سابق، الذي تضمن كذلك تغريم مروان بابلو مبلغ 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه ببث ونشر مقاطع فيديو وأغانٍ عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، احتوت –بحسب أوراق الدعوى– على ألفاظ وعبارات اعتُبرت مخالفة للقيم الأسرية والمجتمعية وتحرض على الفسق والفجور.

ورأت هيئة المحكمة أن نشر تلك العبارات يهدم الوقار ويزعزع الاحترام، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهم عما اقترفه عملاً بنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تنقية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولذلك أصدرت حكمها المتقدم.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين، اتهم فيه مغني الراب بتقديم أعمال غنائية تتضمن محتوى يخدش الحياء العام ويشكل تعديًا على القيم الأسرية، استناداً إلى استخدام الابتهال الديني الشهير للشيخ النقشبندي «مولاي إني ببابك» خلال حفلة بأسلوب اعتبره تجاوزاً بحق الموروث الديني والروحاني.

وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة في الإسكندرية.

وبدأت أزمة مروان بابلو في أكتوبر 2021، إذ قام مغني الراب الفلسطيني عدي عباس المعروف باسم «شب جديد» بتعديل كلمات الابتهال الديني «مولاي إني ببابك» إلى «مروان إني ببابك» خلال مشاركته في حفلة «بابلو».

وتصاعدت حدة الأزمة، ووصلت إلى حد إصدار نقابة المهن الموسيقية قرارها بمنع التعامل مع المؤدي مروان بابلو، وأبلغت بذلك كافة الجهات والهيئات والمتعهدين.

وأكدت النقابة أن القرار جاء بسبب تقديم «بابلو» في إحدى حفلاته ابتهالاً دينياً ثابتاً ويحمل معاني روحانية وقيماً سامية لدى المصريين، بطريقة تحمل استهانة بهذا الدعاء وبابتذال، وإفراغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلاً عن تضمن الفيديو ألفاظاً خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة، وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.

وبعد نظر القضية، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس مروان بابلو لمدة عام مع الشغل، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وهو الحكم الذي جرى تأييده بعد نظر الاستئناف، ليصبح واجب النفاذ وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع احتفاظ المتهم بحقه في سلوك طرق الطعن القانونية الأخرى إن كانت متاحة.

ويُعد مروان بابلو، واسمه الحقيقي مروان أحمد مطاوع، من أبرز مغني الراب في مصر، وحقق شهرة واسعة منذ عام 2019 عبر عدد من الأغاني التي تصدرت منصات الاستماع، قبل أن يعلن اعتزاله لفترة قصيرة ثم يعود إلى الساحة الفنية، ليواصل إصدار أعمال جديدة وإحياء حفلات داخل مصر وخارجها.