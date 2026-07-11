بعد 8 سنوات.. أحمد فهمي وشيرين رضا يجتمعان مجدداً

يلتقي الفنان المصري أحمد فهمي والفنانة المصرية شيرين رضا، في تعاون جديد من خلال حملة دعائية، في عودة تجمعهما أمام الكاميرا بعد ثماني سنوات من آخر عمل فني جمع بينهما، حيث سبق أن تشاركا بطولة فيلم «الكويسين»، الذي عرض عام 2018.

أعمال مرتقبة

بالتزامن مع ذلك، يواصل أحمد فهمي الاستعداد لعدد من مشروعاته الفنية القادمة، إذ يعمل على التحضير لفيلم سينمائي جديد، إلى جانب مسلسل يعتزم المنافسة به في موسم رمضان 2027.



آخر أعماله

وكان أحمد فهمي قد سجل حضوراً لافتاً في السينما من خلال فيلم «أحمد وأحمد»، الذي جمع بين الكوميديا والإثارة، وشاركه بطولته أحمد السقا، إلى جانب نخبة من الفنانين، وحقق العمل تفاعلاً جماهيرياً منذ انطلاق عرضه في دور السينما.

وكان آخر أعمال أحمد فهمي على صعيد المنصات مسلسل «ابن النادي»، وناقش العمل كواليس وأزمات كرة القدم في إطار درامي اجتماعي، حيث شارك في بطولته آية سماحة، وسيد رجب، وحاتم صلاح، وسينتيا خليفة، وأحمد عبد الحميد، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، وهو من إنتاج طارق الجنايني.

أحدث أعمالها

أما الفنانة شيرين رضا، فكان أحدث ظهور لها على شاشة السينما من خلال فيلم «الكراش»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد داود، وميرنا جميل، وباسم سمرة، وحسن أبو الروس. والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.