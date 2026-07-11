واصل نجوم دوري روشن السعودي ترك بصماتهم في كأس العالم 2026، بعدما لعبوا أدواراً مؤثرة مع منتخباتهم، وأسهموا في العديد من الأهداف خلال مشوار البطولة.



وتصدّر المكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم القادسية، قائمة أكثر لاعبي دوري روشن مساهمة بالأهداف في المونديال، بعدما سجل 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة، بإجمالي 5 مساهمات تهديفية، ليكون اللاعب الأكثر تأثيراً بين محترفي الدوري السعودي في البطولة.



وجاء قائد النصر كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 3 أهداف مع منتخب البرتغال، متساوياً مع رياض محرز، نجم الأهلي، الذي ساهم بـ3 أهداف أيضاً، بعدما سجل هدفين وصنع هدفاً مع منتخب الجزائر.



وحل حسام عوار، لاعب الاتحاد، في المركز التالي بتمريرتين حاسمتين مع منتخب الجزائر، بينما سجل كل من فرانك كيسيه، لاعب الأهلي، هدفاً مع منتخب كوت ديفوار، وعبدالإله العمري، مدافع النصر، هدفاً مع المنتخب السعودي.



كما أسهم كل من ساديو ماني، لاعب النصر، وجواو كانسيلو، لاعب الهلال، بتمريرة حاسمة واحدة مع منتخبي السنغال والبرتغال على التوالي.