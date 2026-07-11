شهدت النسخة الحالية للمنتخبات الأفريقية تسجيل أرقام غير مسبوقة في صناعة الفرص المحققة، إذ تقدم المنتخب المغربي ليكون صاحب الرقم القياسي الأفريقي في تاريخ البطولة خلال نسخة واحدة، بعدما صنع لاعبوه 17 فرصة محققة، وهو أعلى رقم يسجله منتخب أفريقي في المونديال.



ولم يكن المغرب وحده في دائرة التألق، إذ حل المنتخب السنغالي ثانياً في القائمة التاريخية برصيد 16 فرصة خلال النسخة نفسها، بينما عاد المركز الثالث إلى منتخب غانا الذي صنع 13 فرصة في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.



وشهد مونديال 2026 أيضاً دخول منتخبي مصر وساحل العاج إلى القائمة التاريخية، بعدما صنع كل منهما 10 فرص محققة، ليعادلا أرقاماً سبق أن حققتها غانا في نسخة 2006، والسنغال في 2002، ونيجيريا في 1994.



وضمت القائمة كذلك الجزائر التي صنعت 9 فرص محققة في مونديال 2014، إلى جانب جنوب أفريقيا في نسخة 2010، وساحل العاج في 2006، والكاميرون في 1990، في تأكيد واضح على التطور الهجومي الكبير الذي شهدته الكرة الأفريقية عبر تاريخ مشاركاتها في كأس العالم.



وتعكس هذه الأرقام التحول اللافت في أداء المنتخبات الأفريقية، التي لم تعد تكتفي بالمنافسة الدفاعية، بل أصبحت من بين أكثر المنتخبات قدرة على صناعة الفرص وتهديد مرمى المنافسين.