أعلن وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح توجيه دعوة رسمية إلى الفنان اللبناني فضل شاكر لزيارة سورية، مؤكداً أن الوزارة تعتزم تكريمه، وذلك عقب قرار إخلاء سبيله الصادر عن المحكمة العسكرية في لبنان.

وأعرب الصالح، عبر منشور على منصة «إكس»، عن تهنئته لفضل شاكر، مشيداً بمواقفه الداعمة للشعب السوري، ومؤكداً أنها ستظل محل تقدير، كما أشار إلى أن مسارح دمشق تنتظر استقباله للقاء جمهوره من جديد.



تكريم مرتقب

وأكد وزير الثقافة السوري أن الوزارة تستعد لاستقبال فضل شاكر وتكريم رسمي له خلال زيارته تقديراً لمواقفه، مشدداً على أن سورية لا تنسى الشخصيات التي ساندتها.



إخلاء سبيله

وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من قرار المحكمة العسكرية في لبنان إخلاء سبيل فضل شاكر في 4 قضايا كانت منظورة ضده، وذلك مقابل كفالات مالية حددتها المحكمة بلغت 100 مليون ليرة لبنانية عن كل قضية، إضافة إلى 200 مليون ليرة في ملف عبرا.

أول تعليق

وفي أول تعليق له بعد قرار إخلاء سبيله، أعرب فضل شاكر عن امتنانه لكل من دعمه خلال أزمته، مؤكداً أن هذه المرحلة تمثل بداية جديدة في حياته، موجهاً الشكر لجمهوره وكل من وقف إلى جانبه.

وأوضح الفنان اللبناني في منشور عبر «إنستغرام» أنه سيبتعد لفترة قصيرة للاهتمام بظروفه الصحية والعائلية واستعادة عافيته، مؤكداً أن غيابه لن يطول، وأنه سيعود قريباً إلى جمهوره الذي وصفه بأنه كان دائماً مصدر دعمه ومحبته.