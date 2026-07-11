حطّم العداء الكيني إيمانويل وانيونيي، البطل الأولمبي والعالمي في سباق 800 متر، الرقم القياسي العالمي لسباق 1000 متر، بعدما سجل زمناً قدره دقيقتان و11.83 ثانية خلال منافسات لقاء موناكو، إحدى جولات الدوري الماسي لألعاب القوى.



وبذلك تفوق وانيونيي، البالغ من العمر 21 عاماً، على مواطنه نواه نغيني صاحب الرقم القياسي السابق البالغ دقيقتين و11.96 ثانية، الذي ظل صامداً مدة 27 عاماً منذ سبتمبر 1999 بفارق 0.13 ثانية.



وفرض العداء الكيني اليوم سيطرته على السباق في الأمتار الأخيرة، بعدما انتزع الصدارة قبل 200 متر من خط النهاية، متفوقاً على البريطاني جيك وايتمان، قبل أن يرفع من وتيرته في آخر 100 متر، ليعبر خط النهاية مسجلاً رقماً عالمياً جديداً.



وحلّ البريطاني جيك وايتمان في المركز الثاني خلف العداء الكيني، فيما جاء الجزائري جمال سجاتي في المركز الثالث.



ويعد سباق 1000 متر من السباقات النادرة في ألعاب القوى، إذ لا يدرج ضمن البرنامج الأولمبي أو بطولات العالم، إلا أنه يحظى باهتمام خاص لقياس قدرات عدائي المسافات المتوسطة.