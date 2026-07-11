كشفت روسيا وأوكرانيا خسائرهما خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وأعلنت كييف ارتفاع إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بدء الحرب.

وأكدت موسكو تنفيذ ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة استهدفت موانئ ومنشآت لوجستية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، إلى جانب إعلانها تحقيق مكاسب ميدانية جديدة وحصيلة عملياتها خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم (السبت)، أن إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022 ارتفع إلى نحو 1.418 مليون قتيل وجريح، من بينهم نحو 1490 خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضافت أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بدء الحرب 12,116 دبابة، و24,922 مركبة قتالية مدرعة، و45,754 نظام مدفعية، و1924 راجمة صواريخ متعددة الإطلاق، و1485 منظومة دفاع جوي.



وأشارت إلى تدمير 437 طائرة حربية، و353 مروحية، و1868 نظاماً أرضياً آلياً، و401,925 طائرة مسيرة، و4887 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، إضافة إلى 118,610 مركبات وخزانات وقود، و4402 وحدة من المعدات الخاصة.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات جماعية استهدفت موانئ ومنشآت لوجستية في مقاطعة أوديسا، مؤكدة إصابة مرافق تستخدمها القوات الأوكرانية في تخزين المعدات العسكرية والوقود. وأفادت بأن ميناء «يوجني»، الذي يعد مركزاً لوجستياً للقوات الأوكرانية إلى جانب دوره في تصدير المنتجات الزراعية والتعدينية والمعدنية، تعرض لضربات استهدفت مرافق تخزين المعدات العسكرية وخزانات الوقود.



وأضافت أن ميناء إسماعيل، الذي وصفته بأنه أهم مركز لوجستي بديل للقوات الأوكرانية على نهر الدانوب، تعرض لاستهداف مستودعات الوقود ومنصات التحميل ومحطات ضخ الوقود ومواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلاً عن نقاط التحكم في البنية التحتية للميناء.



وأشارت الوزارة إلى أن ميناء تشرنومورسك في مقاطعة أوديسا، الذي يوفر نحو 90% من الصادرات الزراعية الأوكرانية ويعد مركزاً رئيسياً لتوريد العتاد العسكري والوقود، تعرض لهجمات استهدفت صهاريج تخزين الوقود ومواد التشحيم والبنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين المعدات العسكرية.



وأعلنت روسيا حصيلة عملياتها العسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية، وتضمنت بسط السيطرة على بلدة باتشيفسك في مقاطعة سومي، مؤكدة تحييد نحو 1460 جندياً أوكرانياً وإسقاط 445 طائرة مسيرة.



وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين وصاروخين بعيدي المدى، إلى جانب 445 طائرة مسيرة أوكرانية.



واستهدفت القوات الروسية، عبر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة ووحدات الصواريخ والمدفعية، مرافق للوقود والطاقة والنقل، ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى والذخائر، فضلاً عن مواقع تمركز القوات الأوكرانية ومقاتلين أجانب في 152 منطقة. وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 673 طائرة حربية، و284 مروحية، و178,940 طائرة مسيرة، و665 منظومة دفاع جوي، و30,112 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و1756 راجمة صواريخ، و35,727 مدفعاً ميدانياً وقاذف هاون، إضافة إلى 66,207 مركبات عسكرية خاصة.