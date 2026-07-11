أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير المكون من أربع درجات، تزامناً مع توقعات بوصول الإعصار «بافي» إلى اليابسة على الساحل الشرقي للصين فجر غد. وذكر المركز أن أمطاراً غزيرة إلى شديدة الغزارة ستتساقط خلال الساعات الـ24 القادمة على عدد من المناطق، تشمل مقاطعات تشجيانغ وفوجيان وجيانغشي وآنهوي وخبي، إضافةً إلى العاصمة بكين. وأشار المركز الوطني إلى أن كميات الأمطار ستتراوح بين 250 و 500 ملم في أجزاء من تشجيانغ وفوجيان، وأن تصل إلى800 ملم في بعض مناطق جزيرة تايوان.