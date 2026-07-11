قدّم المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، ومحافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، والأمير سعود بن محمد تعازيهم ومواساتهم لأسرة الصيرفي في فقيدهم عميد الأسرة صالح حمزة صيرفي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، وصلي عليه عقب صلاة مغرب أمس (الجمعة) في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودفن في مقبرة المعلاة.



والفقيد زوج زهرة عبدالغني قطان، ووالد: حمزة، وأنس، وأميمة، وهنيدة.



ويتقبل العزاء للرجال في قاعة دار المعلم بجدة، وللنساء في منزل الأسرة بحي الشاطئ.