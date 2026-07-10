حضر محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء أمس (الخميس)، حفل القنصلية العامة للجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، الذي أقيم في «دار فرنسا» بجدة، بحضور مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد الشهري، وعدد من القناصل العامين والدبلوماسيين وأبناء الجالية الفرنسية.



وأكد القنصل العام لفرنسا بجدة محمد نهاض، في كلمته، أن العلاقات بين المملكة وفرنسا تقوم على الثقة والصداقة والاحترام المتبادل، مبيناً أن احتفال هذا العام يكتسب أهمية استثنائية لتزامنه مع مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وأوضح أن أول قنصلية فرنسية افتُتحت في جدة عام 1839، فيما شهد عام 1926، في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إقامة العلاقات الدبلوماسية رسميًا، لتبدأ مسيرة من التعاون والشراكة امتدت قرناً كاملاً، وشملت المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.



وأشار إلى أن المملكة وفرنسا واصلتا خلال العقود الماضية تعزيز شراكتهما الإستراتيجية بما يحقق المصالح المشتركة، ويجسد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.



وتبادل الحضور الأحاديث الودية في أجواء عكست عمق العلاقات السعودية الفرنسية، فيما اختُتم الحفل بالتزامن مع فرحة الحضور بتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي، في مشهد أضفى أجواءً احتفالية على المناسبة الوطنية.