اعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم قائمة الأندية المشاركة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، التي ستنطلق منافساتها في 13 أكتوبر القادم، وتستمر حتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 نادياً تمثل الاتحادات الوطنية الأعضاء.



وتشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها، بعد قرار زيادة عدد الأندية من 8 إلى 12، ما يعكس تطور المنافسة وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة.



وجرى اختيار الأندية المشاركة وفقاً للوائح البطولة، واستناداً إلى نتائجها في مسابقات الدوري المحلية، إلى جانب تصنيف الاتحادات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم 2026-2027. وبناءً على ذلك، حصلت اتحادات السعودية والإمارات وقطر والعراق على مقعدين لكل منها، فيما تم منح كل من سلطنة عُمان والبحرين والكويت واليمن مقعداً واحداً لكل اتحاد.



وضمت قائمة الأندية المشاركة في النسخة القادمة من البطولة: الاتفاق ونيوم من السعودية، النصر وعجمان من الإمارات، الدحيل ونادي قطر من قطر، أربيل والزوراء من العراق، إضافة إلى الشباب العماني، والرفاع البحريني وكاظمة الكويتي وشعب حضرموت اليمني.



ويهدف الإعلان عن قائمة الأندية المشاركة في هذا التوقيت إلى إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية قبل انطلاق منافسات الدوري، بما يعزز جاهزية الفرق ويسهم في رفع جودة المنافسة.



وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد اعتمد زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة اعتباراً من النسخة الثالثة، وتم تحديد تاريخ 9 سبتمبر القادم موعداً لإجراء مراسم قرعة الدوري.



يذكر أن نادي دهوك العراقي توج بلقب النسخة الأولى من البطولة، فيما أحرز نادي الريان القطري لقب النسخة الثانية.