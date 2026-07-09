كشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا المصرية، تفاصيل مقتل ربة منزل وطفلتها داخل منزلهما بقرية بني خالد التابعة لمركز سمالوط، في جريمة أثارت حزناً واسعاً بين الأهالي.

وبدأت الواقعة بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على جثمان ربة المنزل «صابرين.ع.م» البالغة من العمر 31 عاماً، وطفلتها «ا.م.أ» البالغة خمسة أعوام، داخل منزل الأسرة، لتنتقل النيابة العامة إلى موقع الحادث وتأمر بانتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثمانين.

وبحسب ما أفادت به التحقيقات، فقد عُثر على الضحيتين داخل المنزل وسط اعتقاد أولي بوجود حالة تسمم، قبل أن تكشف المعاينة وجود إصابات ظاهرية وعلامات خنق وضرب، إلى جانب إفرازات رغوية بالفم، ما أثار الشبهة الجنائية ودفع النيابة إلى انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، خلال ساعات، في تحديد هوية المتهم وضبطه، وهو «أ.ق.م» البالغ من العمر 35 عاماً، عامل محاجر، ويقيم في القرية، وتبين أنه أحد جيران وأقارب المجني عليها.

وأظهرت التحريات أن المتهم استغل غياب زوج المجني عليها، الذي يعمل في المحاجر، ودخل المنزل بقصد سرقة مشغولات ذهبية، إلا أن ربة المنزل قاومته، فاعتدى عليها بالضرب والخنق، ثم قتل طفلتها لإخفاء آثار الجريمة قبل أن يفر هارباً.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، قبل تجديد حبسه 15 يوماً، مع استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل المقترن بالسرقة.

وشهدت قرية بني خالد حالة من الحزن والصدمة عقب الجريمة، فيما شارك آلاف الأهالي في تشييع جثمانَي الضحيتين ودفنهما في مقابر الأسرة شرق النيل.